Marčinko proslavila 20. rođendan, izborila polufinale i došla na korak od TOP 100

xRobertoxBettacchi/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_60657597 IPA_Agency_IPA60657597 via Guliver Image

Petra Marčinko u završnim tjednima sezone lovi izravni plasman na Australian Open. Trenutačno je na 102. mjestu WTA ljestvice što joj nije dovoljno za to, ali Zagrepčanka nastupa na W100 turniru u Dubaiju gdje je nastavila sjajnu formu. U drugom kolu jakog turnira svladala je nekadašnju TOP 100 tenisačicu svijeta Harriet Dart s 2-1 u setovima.

Prvi set je Marčinko osvojila s laganih 6:1 da bi i u drugom prva zaprijetila. Imala je break lopte kid 1:1 i 2:2, ali ih nije iskoristila. To ju je na kraju kaznilo jer je kod 4:3 izgubila svoj početni udarac. Dart je uspješno potom zaključila set na svom servisu te je sa 6:3 odvela meč u set odluke.

Sjajna Marčinko osvojila turnir na Bliskom istoku i došla nadomak Australian Opena Petra Marčinko korača prema TOP 100: Sada je preokretom izborila finale na Bliskom istoku

Mlada Zagrepčanka, koja je baš danas proslavila 20. rođendan, ponovno je podigla svoju razinu te je od rezultata 1:1 osvojila pet gemova u nizu za konačnu pobjedu od 6:1, 3:6, 6:1.

Upisala je tako sedmu pobjedu u nizu te se približila društvu najboljih 100 tenisačica. Ovom pobjedom došla je do 758 bodova što je jedan bod manje od 101. tenisačice svijeta Poline Kudermetove. 100. na svijetu joj bježi nešto više. Slovenka Kaja Juvan ima 770 bodova što znači da Marčinko treba proći u polufinale kako bi izborila TOP 100.

U četvrtfinalu će Zagrepčanka igrati protiv 34-godišnje Arantxe Rus.