Marčinko preživjela dramatičan meč i izborila polufinale u Oeirasu!

AP Photo/Mark Baker via Guliver

Hrvatska teniska reprezentativka, 20-godišnja Zagrepčanka Petra Marčinko (WTA - 80.), plasirala se u polufinale WTA 125 turnira na zemljanoj podlozi u portugalskom Oeirasu, nakon što je u petak u četvrtfinalu svladala Slovakinju Rebeccu Šramkovu (WTA - 122.) sa 6-7 (4), 5-7, 6-3.

Čak dva sata i 54 minute trajala je borba između Marčinko i 29-godišnje slovačke tenisačice, iako se činilo da će Petra puno lakše doći do pobjede. Naime, Zagrepčanka je povela 4-0 u drugom setu, kod 5-2 je prvi put servirala za meč, ali je izgubila taj gem, da bi kod 5-4 propustila tri meč-lopte. Šramkova je od 1-5 nanizala sedam gemova, osvojila drugi set i povela u trećem.

Srećom, Marčinko je nanizala četiri gema za vodstvo 4-1. Slovakinja je uspjela vratiti jedan ‘break’ zaostatka, ali kad je kod 5-3 došla do nove meč-lopte, hrvatska tenisačica ju je pretvorila u pobjedu.

Za plasman u finale Marčinko će igrati protiv 23-godišnje Austrijanke Sinje Kraus (WTA – 120.) koja je sa 6-3, 6-2 svladala Latvijku Darju Semenistaju.