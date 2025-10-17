Marčinko ostala bez polufinala u Meksiku, ali dići će se na WTA listi

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (WTA - 125.) nije se uspjela plasirati u polufinale WTA 125 turnira na tvrdoj podlozi u meksičkom Tampicu.

Unatoč porazu, 19-godišnja Zagrepčanka će napredovati na novoj WTA ljestvici koja će biti objavljena u ponedjeljak, a na njoj će se naći na 120. mjestu, što je blizu njenog najboljeg rankinga, 113. pozicije, na kojoj je bila u kolovozu ove godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.