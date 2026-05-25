Marčinko nakon prve WTA pobjede stigla do rankinga karijere

Najbolja hrvatska tenisačica ovaj tjedan je Petra Marčinko koja je zahvaljujući osvajanju turnira u Rabatu skočila 25 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak i sada zauzima 51. poziciju što joj je najbolji ranking u karijeri.

Antonia Ružić je pala tri mjesta do 64. pozicije, Donna Vekić dva mjesta do 72. pozicije. Pad su zabilježile i Tara Wurth i Jana Fett. Wurth se spustila sa 306. na 315. mjesto, a Fett sa 344. na 346.

Među prvih deset tenisačica nije bilo promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Elena Ribakina, a treća je Poljakinja Iga Swiatek.

WTA ljestvica, 25. svibnja:

1.(1) Arina Sabalenka (Bje) 9.960

2.(2) Elena Ribakina (Kaz) 8.313

3.(3) Iga Swiatek (Polj) 7.273

4.(4) Coco Gauff (SAD) 6.749

5.(5) Jessica Pegula (SAD) 6.286

6.(6) Amanda Anisimova (SAD) 5.958

7.(7) Elina Svitolina (Ukr) 4.315

8.(8) Mirra Andreeva (Rus) 4.181

9.(9) Victoria Mboko (Kan) 3.710

10.(10) Karolina Muchova (Češ) 3.318

…

51.(76) PETRA MARČINKO (HRV) 1.140

64.(61) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1.011

72.(70) DONNA VEKIĆ (HRV) 933

315.(306) TARA WUERTH (HRV) 215

346.(344) JANA FETT (HRV) 184