Marčinko na korak do glavnog turnira u Hobartu, poznata i sljedeća protivnica

Podijeli :

Patrick Dancel IPA Sport via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u subotu u drugo kolo kvalifikacija za teniski WTA turnir u Hobartu pobijedivši u prvom kolu Australku Saru Rokusek (WTA-693.) sa 6-4, 6-2.

U meču koji je trajao 61 minutu Marčinko je suparnici šest puta oduzela servis, a svoj nije izgubila ni jednom, i servirala je dva asa.

Za plasman u glavni ždrijeb turnira Marčinko, 82. tenisačica svijeta, borit će se protiv Ruskinje Oksane Selekhmetove, 100. tenisačice na WTA ljestvici.