Marčinko izborila polufinale parova u Austinu

Roberto Bettacchi IPA Sport via Guliver Image

Nakon poraza od Donne Vekić u prvom kolu WTA 125 Challengera u američkom Austinu Petra Marčinko okrenula se parovima gdje je njena partnerica bila Indonežanka Aldila Sutijadi. S njom je Zagrepčanka u prvom kolu bila bolja od Shuko Aoyame i Ulrikke Eikeri s 2-1 u setovima.

Iako je to bio meč prvog kola, Marčinko i Sutijadi su ovom pobjedom izborile polufinale Challengera u Austinu. Razlog za to je što na ovom Challengeru sudjeluje samo osam parova.

Tako je početak turnira ujedno bio i četvrtfinale. U polufinalu će Marčinko i Sutijadi igrati protiv pobjednica meča između parova Tereza Mihalikova / Giuliana Olmos i Isabelle Haverlag / Sabrina Santamaria.