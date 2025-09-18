Marčinko izborila četvrtfinale Challengera u Portugalu

Podijeli :

Roberto Bettacchi / IPA Sport

Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale WTA Challenger turnira u Caldas da Rainhi. Na putu do mjesta među najboljih osam tenisačica u Portugalu porazila je Harmony Tan s 2-0 u setovima.

Odvojila se Zagrepčanka na 4:0 u prvom setu da bi Francuskinja ipak uspjela smanjiti na 4:2 i napraviti pritisak na Zagrepčanku. Ipak, 19-godišnja Marčinko zadržala je mirnoću te je na kraju sa 6:3 osvojila prvi set.

U drugom je rano došla do breaka koji je odmah izgubila, ali je novi napravila pri rezultatu 4:4. Tada nije izgubila tu prednost te je došla do pobjede 6:3, 6:4 i plasmana u četvrtfinale.

Tamo čeka pobjednicu meča između Turkinje Ayle Aksu i Španjolke Kaitlin Quevedo. Marčinko je izborila i četvrtfinale parova, a kasnije tijekom dana će imati priliku Alinom Kornejevom doći do polufinala. Njihove protivnice Britanka Madelaine Brooks i Ruskinja Anastasija Tihonova koja je prošli tjedan s Hrvaticom Tarom Wurth osvojila Challenger u San Sebastianu.