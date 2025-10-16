Marčinko izborila četvrtfinale Challengera u Meksiku

Podijeli :

Roberto Bettacchi/IPA Sport/ipa-agency.net via Guliver Images

Hrvatska tenisačica, 19-godišnja Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale WTA challengera u meksičkom Tampicu gdje ima status druge nositeljice.

U drugom je kolu svladala Indijku Sahaju Yamanpalli sa 7-5, 6-7 (5), 6-1.

Mogla je Marčinko slaviti i u dva seta s obzirom da je u drugoj dionici vodila s 5:3, no Indijka je susret odvela u odlučujući set u kojem je Hrvatica bila nedodirljiva.

Petra je ukupno zabila četiri asa uz 61 posto prvog servisa, a iskoristila je šest od 13 break lopti. S

Suparnica u borbi za polufinale bit će joj Britanka Harriet Dart, 120. na WTA listi.