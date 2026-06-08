Marčinko i dalje najbolja Hrvatica, a jedna naša tenisačica doživjela je ogroman skok na listi

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Petra Marčinko i dalje je najbolje plasirana hrvatska tenisačica na novoj WTA ranglisti, napredovala je za jedno mjesto i sada je 50.

Antonia Ružić bolja je za šest pozicija i nalazi se na 58 mjestu, dok je Donna Vekić pala za četiri stepenice te je 76. Najveći napredak je ostvarila Lea Bošković, koja je skočila za 51 mjesto i zauzima 365. poziciju.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka, unatoč porazu u četvrtfinalu Roland Garrosa, drži prvo mjesto. Slijede Kazahstanka Jelena Ribakina i Poljakinja Iga Swiatek (Polj). Amerikanke Jessica Pegula i Amanda Anisimova bolje su za jednu poziciju, te su na četvrtom i petom mjestu. Osvajačica Roland Garrosa Ruskinja Mira Andrejeva s osmog se popela na šesto mjesto, a njena protivnica u finalu poljska kvalifikantica Maja Chwalinska skočila je čak 93. mjesta i sada 21. igračica svijeta.

WTA lista:

1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 9090 bodova

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8143

3. (3) Iga Swiatek (Polj) 6733

4. (5) Jessica Pegula (SAD) 6056

5. (6) Amanda Anisimova (SAD) 5848

6. (8) Mira Andrejeva (Rus) 5751

7. (4) Coco Gauff (SAD) 4879

8. (7) Elina Svitolina (Ukr) 4315

9. (9) Victoria Mboko (Kan) 3670

10. (10) Karolina Muchova (Češ) 3438

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50. (51) PETRA MARČINKO (HRV) 1123

58. (64) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1061

76. (72) DONNA VEKIĆ (HRV) 933

335. (315) TARA WUERTH (HRV) 195

365. (420) LEA BOŠKOVIĆ 168

381. (346) JANA FETT (HRV) 163