Marčinko doznala potencijalnu suparnicu u finalu Eastbournea

Iskusna 38-godišnja njemačka tenisačica Tatjana Maria kao prva je izborila subotnje finale na travnatom WTA 125 turniru kojem je domaćin engleski Eastbourne.

U polufinalu se Maria nije gotovo niti oznojila jer joj je meč početkom drugog seta predala treća nositeljica, Latvijka Jelena Ostapenko.

Maria je dobila prvi set uz tek jedan izgubljeni gem, dok je kod 2-1 u drugom setu za Ostapenko kiša prekinula meč. Kada se iznad Eastbourneu razvedrilo na teren se vratila samo Maria, a Ostapenko je zbog lošeg fizičkog stanja odlučila predati meč.

Maria se plasirala u svoje peto WTA finale u karijeri, a prethodna četiri puta uvijek je slavila u finalnim dvobojima. Posljednji turnir koji je osvojila bio je travnati Queens prošle godine.

U finalu će Maria igrati protiv pobjednice drugog polufinala u kojem hrvatska tenisačica Petra Marčinko igra protiv Amerikanke Madison Keys, druge nositeljice i 27. igračice na svijetu.

Marčinko je u glavni turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija.

WTA Eastbourne, polufinale:

Tatjana Maria (Njem) – Jelena Ostapenko (Lat/3) 6-1, 1-2 predaja Ostapenko

Petra Marčinko (Hrv) – Madison Keys (SAD/2) kasnije

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