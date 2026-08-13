VIDEO / Loša večer za Hrvatice: I Ružić ostala bez plasmana u 2. kolo Cincinnatija

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Ni druga hrvatska predstavnica Antonia Ružić (WTA - 56.) nije uspjela izboriti plasman u drugo kolo WTA 1000 turnira u Cincinnatiju, a u prvom kolu je bolja od nje sa 6-2, 7-5 bila poljska tenisačica Magdalena Frech (WTA - 45.).

Prije Ružić, poraz u prvom kolu doživjela je i Petra Marčinko (WTA – 53.) koju je pobijedila Švicarka Simona Waltert sa 5-7, 6-4, 6-2.

Za razliku od 20-godišnje Zagrepčanke, koja je propustila mnoštvo prilika, 23-godišnja Međimurka protiv 28-godišnje Magdalene Frech nije imala gotovo nikakve izglede, jer je od 1-1 u prvom setu, do 0-3 u drugom, pet puta zaredom gubila gemove na servisu, a jedini koji je osvojila bio je kad je na početnom udarcu bila Poljakinja.

Tek tada je Ružić uspjela osvojiti dva gema zaredom i time nadoknaditi jedan ‘break’ zaostatka u drugom setu. Kod 2-4 je Ružić spasila dvije ‘break’-lopte, a kod 3-5 je Antonia izvukla i dvije meč-lopte do kojih je stigla njena suparnica.

Još jednom je hrvatska reprezentativka pokazala svoju borbenu stranu, kad je u desetom gemu novim ‘breakom’ izjednačila na 5-5. No, tada je po treći put u drugom setu, a po šesti put u meču, izgubila gem na početnom udarcu i omogućila Poljakinji još jedan servis za pobjedu.

Frech nije propustila ponuđeno te je nakon 96 minuta proslavila pobjedu i plasman u drugo kolo, u kojem ju čeka 26. nositeljica, Latvijka Jelena Ostapenko.

Tako je već nakon prvog dana glavnog turnira jedina hrvatska predstavnica na Cincinnati Openu ostala 31. nositeljica Donna Vekić. Ona je bila slobodna u prvom kolu, a u drugom čeka bolju iz dvoboja Kineskinje Wang Xinyu i jedne od kvalifikantica.

WTA 1000 Cincinnati – 1. kolo

Gabriela Ruse (Rum) – Magda Linette (Polj) 6-0, 6-3

Zeynep Sonmez (Tur) – Darja Kasatkina (Aus) 2-6, 7-6 (4), 6-3

Anhelina Kalinina (Ukr) – Darja Vidmanova (Češ) 4-6, 6-4, 6-2

Simona Waltert (Švi) – PETRA MARČINKO (HRV) 5-7, 6-4, 6-2

Kamila Rahimova (Uzb) – Kimberly Birrell (Aus) 6-2, 6-2

Loic Boisson (Fra) – Ashlyn Krueger (SAD) 6-3, 6-2

Magdalena Frech (Polj) – ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 6-2, 7-5

Taylor Townsend (SAD) – Camila Osorio (Kol) 3-6, 6-3, 6-3

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