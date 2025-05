Lea Bošković poražena u Roland Garrosu

Podijeli :

Guliver Image

Lea Bošković nije se uspjela plasirati u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Za nju je prejaka u prvom kolu Francesca Jones, 24-godišnja Britanka. U oba seta je dominatna bila Jones koja je slavila sa 6:2, 6:3.

U oba seta je rano do prednosti došla Jones. U prvom setu je brzo kapitalizirala to te je sa 6:2 osvojila prvu dionicu dok je u drugom Bošković nakon zaostatka 5:1 uspjela smanjiti na 5:3, no više od toga nije mogla.

Tako je Jones sa 6:2, 6:3 izborila drugo kolo gdje ju čeka Mai Hontama.