Krenuo novi povratak Ane Konjuh, izborila je finale nakon tri godine

Joaquim Ferreira via Guliver Images

Nakon gotovo pune tri godine hrvatska tenisačica Ana Konjuh plasirala se u finale jednog turnira.

Istina, riječ je o “samo” ITF razini na turniru u Šibeniku, ali i to je velika stvar za Konjuh s obzirom na njezine velike probleme s ozljedama proteklih godina.

Uoči turnira u Šibeniku, bez pobjede je na svim razinama bila od konca veljače ove godine, a posljednji je nastup imala još u lipnju.

Sada, u prvom povratničkom turniru odmah je otišla do finala nakon što je u subotu sa 6:1, 6:2 bila bolja od Elle Haavisto iz Finske, 923. tenisačice svijeta. Konjuh je u ovom trenutku 633.

Podsjetimo, 27-godišnja Dubrovkinja bila je 20. igračica svijeta sada već davne 2017., a godinu ranije igrala je četvrtfinale US Opena. U karijeri je osvojila jedan WTA naslova u Nottinghamu na travi 2015. godine, a izgubila je finala Aucklanda 2017. i Beograda 2021. godine. Posljednji se put u finalu pojavila na ITF turniru u Italiji u studenom 2022.

Nažalost, proteklih nekoliko godina muku muči s ozljedama i kao da uvijek mora kretati iznova. Zbog svega toga priznala je kako razmišlja o povlačenju iz svijeta tenisa, ali je isto tako i poručila kako želi pokušati još jednom vratiti se ondje gdje joj je mjesto i gdje ju svi želimo vidjeti. Eto, neka početak tog dalekog puta bude baš u Šibeniku.

U finalu će Konjuh igrati protiv Pije Lovrič (483) iz Slovenije.