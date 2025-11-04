Krajem godine Sabaljenka i Kyrgios će međusobnim ogledom ispisati povijest svjetskog tenisa

Podijeli :

(AP Photo/Frank Franklin) via Guliver

Od "početka vremena" se muškarci i žene vole nadmetati u sportu te se nerijetko uspoređuju muške i ženske inačice. Posebno se to osjeti u tenisu, jednom od rijetkih sportova u kojemu na najvećim turnirima muškarci i žene imaju jednake nagrade. Mnogi navijači smatraju kako to nije pravedno zbog velikog dispariteta u njihovoj kvaliteti. Kako bi zadovoljili apetite takvih navijača Evolve će organizirati meč tenisača i tenisačice.

Riječ je o Arini Sabaljenki, prvoj tenisačici svijeta te Nicku Kyrgiosu, bivšem finalistu Wimbledona i po mnogima “Bad boyu” tenisa. Australac se već duže vrijeme pokušava vratiti ozbiljnom tenisu, no zbog ozljeda se to usporilo.

Ovo će mu biti svojevrsna priprema za domaći Grand Slam – Australian Open. Meč je zakazan za 28. prosinca, a bit će održan na Coca Cola Areni u Dubaiju.

Bit će to četvrti meč koji spada pod naziv “Battle of the sexes”, odnosno borbu spolova. 1973. godine je Bobby Riggs pobijedio Margaret Court, a onda je iste godine izgubio od Billie Jean King. Treći meč između muškarca i žene bio je između Jimmyja Connorsa i Martine Navratilove. Taj meč je pripao Connorsu s 2-0 u setovima.