VIDEO / Kraj za Ružić na startu travnate sezone, bolja od naše Antonije Iva Jović

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Ružić je u glavni ždrijeb stigla kroz kvalifikacije

Nakon dvije pobjede u kvalifikacijama, Antonia Ružić zaustavljena je u prvom kolu glavnog ždrijeba WTA turnira iz Serije 500 u Londonu, uspješnija od Čakovčanke bila je 18-godišnja Amerikanka Iva Jović, 19. tenisačica svijeta – 6:3, 6:4.

Nakon što u prvom setu niti jednom nije uspjela osvojiti svoj početni udarac (viđeno čak sedam breakova), Antonia je u drugom bila daleko ravnopravnija favoriziranoj suparnici, a odluka o pobjednici te dionice pala je nakon breaka u petom gemu. Meč je završila s učinkom od jednog asa uz 76 posto pogođenog prvog servisa, a iskoristila je sve tri break-lopte (Jović ih je iskoristila pet od sedam). Ružić će novi nastup na travnatoj podlozi imati sljedećeg vikenda u kvalifikacijama WTA turnira u Nottinghamu.