Kontroverzna ruska tenisačica promijenila državljanstvo: Predstavljat će zemlju blisku Hrvatskoj

(AP Photo/Vera Nieuwenhuis) via Guliver Image

Ruska tenisačica Anastasia Potapova je na svojim društvenim mrežama objavila kako je promijenila svoje državljanstvo.

Ruska tenisačica je na svom Instagram profilu objavila kako će u 2026. godini predstavljati Austriju.

“Počašćena sam što vas mogu obavijestiti da je moja prijava za austrijsko državljanstvo odobreno od strane austrijske Vlade.

Austrija je zemlja koju volim, nevjerojatno je gostoljubivia i to je mjesto gdje se osjećam kao kod kuće. Volim biti u Beču i radujem se što će mi tamo biti moj drugi dom. Ponosna sam što mogu objaviti da ću od 2026. godine predstavljati svoju novu domovinu Austriju u svojoj profesionalnoj teniskoj karijeri.”

A post shared by Anastasia Potapova (@anapotapovaa)

Potapova je inače na terenu poznata po tome što nakon poraza zna biti nepristojna prema svojim protivnicama, a isto tako se znala loše odnositi prema sakupljačima loptica. Nedavno je izazvala kontroverzu nastupom na egzibicijskom turniru pod organizacijom Gazproma, ruske kompanije koja financira rat u Ukrajini. Tamo je sudjelovao i njen dečko Tallon Griekspoor koji je dobio kritike od svog Nizozemskog teniskog saveza.