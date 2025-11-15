Junakinja hrvatske pobjede nad Kolumbijom: ‘Izbornik je donio super odluku’

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

Hrvatska je u subotu odigrala svoj prvi od dva meča u kvalifikacijskoj skupini za elitni rang Billie Jean King Cupa. U prvom kolu svladale su Kolumbiju s 2-1 u pobjedama. To slavlje komentirala je junakinja iz parova Jana Fett te izbornik Marin Bradarić.

“Mislim da smo Petra i ja odigrale odličan meč. Trebalo nam je par gemova da osjetimo igru i uhvatimo ritam. Nakon toga je bilo odlično i u uživale smo.

Prvi nastup zajedno. Kako je došlo do odluke?

“Isprobavali smo sve parove na treninzima i mi smo bile najbolji par i najbolje smo se slagale. Mislim da je to bila super odluka što se i pokazalo.”

Kakva je atmosfera na tribinama?

“Jako je lijepo bilo. Nadala sam se da će doći dosta ljudi i tako je bilo. Svaka im čast na navijanju. Nisu stali otkad su došli. Nadam se da će doći i sutra i da će biti što glasniji. Trebat će nam sutra.”

Pobjedu je komentirao i hrvatski izbornik Marin Bradarić.

“Prezadovoljni smo, sretni smo. Sutra je novi meč, nemamo proslaviti. Idemo pojesti i napraviti regeneraciju. Sutra se pripremiti za meč koji kreće već u 14 sati. To je mali problem tenisa, završiš meč i moraš već pripremati idući.”

Koji su vaši komentari na današnje mečeve?

“Očekivali smo pobjedu Petre Marčinko. Nije igrala svoj najbolji tenisa, ali je bila sve bolja i bolja. U parovima je bila sjajna i dominirala. Jana Fett je pratila njen ritam. Antonia je odigrala ispod svojih mogućnosti. Igra kući i nije navikla igrati pred svojom obitelji. Njima i nama je sve novo. Cure skupljaju iskustvo i učimo.

Možda je bilo malog pritiska ili velikih očekivanja pa nije pružila svoj najbolji tenis. Trebala joj je danas brža lopta protiv Osorio koja je sjajna u obrani i ima sjajnu inteligenciju i osjeća lopticu na reketu. Ako je ne možete pritsnuti, onda stvori puno problema i tako je danas bilo. Pokazali smo danas da smo pravi tim i bodrili se i sklapali taktiku. Cure su sjajno odradili meč i lijepo igrati kući.”