Jedna pobjeda dijeli Antoniju Ružić od statusa najbolje Hrvatice

VCG 111595440906 via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u četvrtfinale Challengera u francuskom Limogesu i došla nadomak toga da 2025. godinu zaključi kao najbolje rangirana Hrvatica.

Ružić je u drugom kolu dvoranskog Challengera na tvrdoj podlozi u Limogesu porazila Lindu Klimovičovu iz Poljske 6:1, 6:2 za sat i 13 minuta igre.

Tom je pobjedom šesta nositeljica turnira u poretku uživo skočila za tri mjesta i sada je 70., odnosno točno iza Donne Vekić koja je na 69. mjestu.

Ako u četvrtfinalu pobijedi prvu nositeljicu Cristinu Bucsu iz Španjolske, Ružić će preteći Vekić i ponovno postati najbolje rangirana hrvatska tenisačica. Istovremeno bi izjednačila svoj najbolji plasman (69.).

Ružić i Bucsa igrale su jednom međusobno i to 2022. godine u Portorožu, u kvalifikacijama WTA turnira. Tada je Španjolka bila bolja 6:4, 7:5.