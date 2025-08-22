Jana Fett zaustavljena u finalnom kolu kvalifikacija za US Open

Podijeli :

Rob Prange via Guliver Images

Jana Fett nije se uspjela plasirati u glavni ždrijeb US Opena. Na posljednjoj prepreci zaustavila ju je domaća tenisačica Katie Volynets. Vrbovčanka je uspjela osvojiti prvi set, ali je Amerikanka bila bolja u sljedeća dva te je tako prošla u glavni turnir.

U prvom setu je Fett gubila s 5:3, ali se uspjepla vratiti. Od tog trenutka je osvojila četiri gema u nizu za osvajanje prve dionice sa 7:5.

Ipak taj momentum nije uspjela prenijeti u drugi set. Tamo je Volynets bila bolja sa 6:2, a onda je i u trećem Amerikanka kontrolirala igru. Tri puta je dolazila do breaka, a Fett se dva puta uspjela odmah vratiti.

Imala je priliku to napraviti i treći put, ali ne koristi dvije break prilike te Volynets dolazi na gem od pobjede. Fett tada još jednom gubi svoj servis i Amerikanka s 5:7, 6:2, 6:3 dolazi do pobjede.

Tako Fett nije kompletirala nastupe na sva četiri Grand Slama. Nastupila je na Australian Openu, Roland Garrosu i Wimbledonu, ali US Open joj je i dalje nedosanjani san.

Posljednji Grand Slam sezone možete pratiti na Eurosportu