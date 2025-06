Jana Fett preokretom protiv Ukrajinke izborila finalno kolo kvalifikacija na Wimbledonu

Podijeli :

Jana Fett pridružila se Petri Martić u finalnom kolu kvalifikacija za Wimbledon. U drugom kolu porazila je 23-godišnju Ukrajinka Daria Snigur sa (1)6:7, 6:2, 6:3. Bio je ovo treći međusobni ogled Fett i Snigur te prva pobjeda Fett.

Prvi set između Snigur i Fett bio je pun obrata. Vrbovčanka je otvorila breakom da bi onda izgubila tri gema u nizu. Tada ponovno Fett pronalazi igru i izjednačuje na 4:4, a onda Ukrajinka dolazi do vodstva 5:4 pri kojem ima i set-loptu. Nakon što ju je Fett spasila došla je do breaka koji joj je “kupio” servis za set. Nije ga iskoristila te je na kraju u tie-breaku poražena sa 7-2.

No, nije to dotuklo Vrbovčanku. U drugom setu bila je znatno bolja od Ukrajinke te je uz samo jedan izgubljen servis te tri breaka osvojila drugu dionicu sa 6:2.

Treći set ponovno je ponudio veliki broj breakova, a to je više pasalo Snigur koja je druga servirala pa bi tako svakim breakom bila u prednosti. Fett je tek jednom na početku seta vodila, a bilo je to kod 1:0. Nakon toga je Snigur poravnala, a potom i vodila s 2:1 i 3:2. Fett se oba puta vraćala svojim breakom da bi svoj drugi gem na početnom udarcu osvojila kod 3:3.

Ni to nije bilo jednostavno za Vrbovčanku jer je svojim dvostrukim pogreškama olakšavala Ukrajinki. U tom gemu napravila je dvije pa je tako morala spasiti i dvije break prilike. Nakon što je to riješila povela je s 4:3. Nakon toga je Fett napravila break i došla do servisa za meč. Njega je realizirala bez izgubljenog poena te se tako pridružila Petri Martić u finalnom kolu kvalifikacija.

Za plasman će morati slaviti protiv Elle Seidel, 20-godišnje Njemice.

