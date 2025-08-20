Izborili polufinale US Opena pa nasmijali javnost: ‘Mislim da mi ne volimo ljude’

Podijeli :

via Guliver

Novo izdanje mješovitih parova na US Openu izazvalo je odobravanje jednog dijela teniske javnosti te oštre kritike drugog dijela. Najbolji single igrači uživaju u novom formatu, a posebno se to može reći za Jessicu Pegulu i Jacka Drapera koji su s dvije pobjede izborili polufinale, a onda su na konferenciji za medije nasmijali sve prisutne.

Upravo je prvo pitanje izazvalo osmijehe svih u prostoriji. Draper i Pegula upitani su koliko su riječi razmijenili prije ovog turnira.

“Četiri”, rekao je Draper.

“To je baš maksimum. Uglavnom je to bilo “bok”, nadovezala se Pegula.

“Mi smo isti. Viđao sam je prije, ali je ona uvijek u svojoj zoni, uvijek ima slušalice. Takav sam i ja. Mislim da mi baš i ne volimo ljude. Mi ne pričamo s njima. Da, kad smo na Touru uvijek je vidim sa slušalicama”, rekao je Englez kroz smijeh.

“On mi je rekao da sam uvijek sa slušalicama. Pa to je istina jer ne želim pričati s ljudima”, rekla je Pegula.

“Nepristupačna”, zaključio je Draper.

Pegula i Draper su u prvom kolu porazili Emmu Raducanu i Carlosa Alcaraza s 4:2, 4:2 da bi u četvrtfinalu bili još uvjerljiviji protiv ruske kombinacije. Miru Andrejevu i Danila Medvjedeva pobijedili su s 4:1, 4:1.

U polufinalu će igrati noćas malo poslije ponoći, a njihovi protivnici bit će Iga Swiatek i Casper Ruud. U drugom polufinalu sastaju se Sara Errani i Andrea Vavassori koji igraju protiv Danielle Collins i Christiana Harrisona.