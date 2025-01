Ivanišević kratkom porukom potvrdio prekid suradnje s Ribakinom

Podijeli :

AP Photo/Michael Dwyer/Guliver Image

Goran Ivanišević službeno je potvrdio prekid suradnje s Elenom Ribakinom.

Ivanišević je 1. studenog potvrđen kao novi trener Ribakine, a početkom 2025. u stožer je vraćen i također hrvatski trener Stefan Vukov. Dva dana nakon što je Ribakina vratila Vukova u svoj tim, WTA ga je suspendirao i pokrenuo neovisnu istragu o navodnom kršenju kodeksa ponašanja.

Odluka o ponovnom angažmanu je iznenadila mnoge, posebno zbog kontroverzi koje su pratile prekid suradnje Vukova i Ribakinje. Novinarka Sofija Tartakova u rujnu je objavila šokantne tvrdnje o pritisku i navodnom lošem odnosu Vukova prema Ribakini.

Nakon svega, došlo je do rastanka Ivaniševića i Ribakine. On je to službeno potvrdio na Instagramu.

“Nakon našeg probnog razdoblja koje je završilo na Australian Openu, želim Eleni i njezinom stožeru poželjeti sve najbolje u budućnosti.”

Ribakina je trenutno sedma tenisačica svijeta.