Hrvatska tenisačica u Portugalu prekinula niz od sedam poraza

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver Image

U nedjelju popodne hrvatska tenisačica Lea Bošković napokon je prekinula loš niz s početka sezone jer je s 2-1 u setovima bila bolje od Caroline Werner u Oeirasu.

Bila je to prva pobjeda za Bošković nakon šestog veljače i slavlja u četvrtfinalu ITF turnira u Portu.

Nakon toga je gubila mečeve u Altenkirchenu, Trnavi, Helsinkiju, Croissy-Beabourgu, Oeirasu (BJK Cup), Oeirasu (Challenger) sve dok nije sada napokon upisala pobjedu.

Ovo slavlje stiglo je u prvom kolu kvalifikacija za Challenger u Oeirasu. U drugom kolu će hrvatska tenisačica igrati protiv pobjednice meča između Poline Kudermetove i Beatriz Castro.