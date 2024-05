Hrvatska tenisačica protiv Srpkinje osvojila turnir na Maksimiru

Podijeli :

Domenico Cippitelli/ipa-agency via Guliver Images

Hrvatska teniska reprezentativka Tara Würth (WTA - 730.) osvojila je naslov pobjednice ovogodišnjeg izdanja Zagreb Ladies Opena pobijedivši Srpkinju Lolu Radivojević (WTA - 367.) sa 7-5, 6-3 u subotnjem finalu odigranom u TC "Maksimir".

Za 21-godišnju Zagrepčanku ovo je peti naslov na turnirima iz ITF World Tour serije, ali i najznačajniji, ostvaren na domaćem terenu.

Hrvatska reprezentativka je loše ušla u meč i dopustila suparnici da dođe do prednosti od 4-1 uz dva ‘breaka’ prednosti. No, Würth je uspjela slomiti servis suparnice u šestom, a potom i u desetom gemu, kad je 19-godišnja Radivojević servirala za prvi set. U tom je gemu napravila čak tri dvostruke pogreške i time pomogla hrvatskoj tenisačici u preokretu. Nakon što je bez izgubljenog poena došla do vodstva 6-5, Zagrepčanka je po treći put u setu oduzela servis suparnici i time osvojila prvu dionicu meča.

U drugom setu je Würth bila ta koja je povela sa 4-1. Kod 5-3 je servirala za pobjedu. Radivojević je imala 30-40 i još dvije prednosti, ali je Tara spasila sve tri ‘break’-lopte. Svoju drugu meč-loptu pretvorila je u najznačajniju pobjedu u karijeri za koju je nagrađena sa 75 WTA bodova i 9.142 američka dolara.

Osvojeni bodovi donijet će joj značajan napredak na WTA ljestvici, na kojoj se zbog dužeg izbivanja i lošijih rezultata spustila do 730. mjesta sa nekadašnje 145. pozicije. Na novoj ljestvici Zagrepčanka bi trebala ponovno biti među 500 najboljih tenisačica svijeta.

Tara Würth je postala četvrta Hrvatica koja je osvojila pobjednički trofej na Zagreb Ladies Openu. Prije nje to je uspjelo Petri Martić (2008.), Terezi Mrdeži (2018.) i Ani Konjuh (2020.).