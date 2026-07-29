Hrvatska tenisačica izborila polufinale Challengera u Rumunjskoj

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Sjajan tjedan u Targu Muresu nastavio se za 22-godišnju Dubrovkinju Luciju Ćirić Bagarić. Nakon prolaska kvalifikacija i prvog kola u pojedinačnoj konkurenciji, ali i u parovima, došla je do polufinala WTA Challengera.

To je učinila u konkurenciji parova gdje je s Talijankom Angelicom Moratelli na dominantan način prohujala kroz četvrtfinale. Hrvatsko-talijanska kombinacija je s uvjerljivih 6:1, 6:1 bila bolja od Alevtine Ibragimove i Amarisse Kiare Toth.

Ćirić Bagarić će sutra igrati drugo kolo pojedinačne konkurencije gdje je čeka okršaj s Britankom Francescom Jones koja dolazi u Targu Mures nakon osvojenog WTA Challengera u Palermu.

22-godišnja Dubrovkinja inače je najbolja hrvatska tenisačica u parovima jer je ovog tjedna smještena na 140. mjestu WTA ljestvice. Na ljestvici uživo Ćirić Bagarić je trenutačno na 136. mjestu.