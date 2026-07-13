Hrvatska sada ima tri tenisačice u top 50

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Antonia Ružić napredovala je na najnovijoj WTA listi za 11 pozicija i sada je 50. igračica svijeta.

Nakon Wimbledona Hrvatska ima tri tenisačice u TOP 50. Donna Vekić pala je za jedno mjesto na 35. poziciju, a Petra Marčinko se popela za dvije pozicije na 45.

POVEZANO Čilić doživio veliki pad na ATP listi, Prižmić postao najbolji hrvatski tenisač

Bjeloruskinja Arina Sabalenka i dalje ostaje na vrhu WTA teniske ljestvice, dok je Čehinja Linda Noskova subotnjom pobjedom na Grand Slam turniru u Wimbledonu osvojila 1760 bodova, te je napredovala s 12. na sedmo mjesto.

U ažuriranoj teniskoj ljestvici došlo je do sedam promjena u “top 10”. Sabalenka i Kazahstanka Jelena Ribakina ostaju na prvom i drugom mjestu, dok se Amerikanka Jessica Pegula popela na treće. Njezina sunarodnjakinja Coco Gauff napredovala je za tri mjesta i napredovala na četvrto mjesto.

Čehinja Karolina Muchova, osma nositeljica u subotnjem finalu All England Cluba, popela se s devetog na šesto mjesto, dok je Poljakinja Iga Swiatek, bivša prva igračica svijeta, pala s trećeg na osmo. Amerikanka Amanda Anisimova pala je sa šestog na deveto, a Ukrajinka Elina Svitolina s osmog na deseto.

WTA ljestvica (13. srpnja):

1. (1) Arina Sabalenka (Bel) 8550 bodova

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8143

3. (4) Jessica Pegula (SAD) 6301

4. (7) Coco Gauff (SAD) 5649

5. (5) Mira Andrejeva (Rus) 5293

6. (9) Karolina Muchova (Češka) 5168

7. (12) Linda Noskova (Češka) 5119

8. (3) Iga Swiatek (Pol) 4539

9. (6) Amanda Anisimova (SAD) 4353

10. (8) Elina Svitolina (Ukr) 4351