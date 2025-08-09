Goropadna Marčinko u novom finalu, za nagradu stiže i novi najbolji renking

Podijeli :

Roberto Bettacchi/IPA Sport/ipa-agency.net via Guliver Images

Mlada hrvatska tenisačica Petri Marčinko probila se u finale ITF turnira u američkom Landisvilleu, nagradnog fonda od 100.000 dolara i osigurala novi najbolji plasman karijere.

Za manje od sat vremena igre 19-godišnja Zagrepčanka i treća nositeljica je u polufinalnom ogledu svladala 316. tenisačicu svijeta Amerikanku Ayanu Akli s 6-0, 6-2. U zadnja dva susreta Marčinko je izgubila svega tri gema.

Petri je ovo bila deveta uzastopna pobjeda, a prethodno je osvojila naslov na WTA 125 Challengeru u Rimu. U finalu je čeka bolja iz dvoboja Francuskinje Ponchet i Indonežanke Tjen. Marčinko je do sada osvojila 7 ITF turnira i jedan Challenger.

Ovim trijumfom Marčinko (134.) će od ponedjeljka biti najmanje 121. igračica svijeta, što je njezin novi najbolji plasman karijere. Ako osvoji turnir, bit će 112.

Podsjetimo, u nedjelju u finalu igra i Dino Prižmić na Challengeru u Poljskoj. I on se, poput Petre, približava ulasku u top 100.