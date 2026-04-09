Gledajte na SK: Vekić saznala protivnicu u borbi za polufinale Linza

xMarkxCristinox via Guliver Image

Hrvatska tenisačica Donna Vekić u četvrtfinalu WTA turnira u Linzu igrat će protiv bivše prve igračice svijeta, 34-godišnje Čehinje Karoline Pliškove.

Vekić je do četvrtfinala stigla nakon što joj je Ukrajinka Anhelina Kalinina predala meč osmine finala bez borbe, dok je Pliškova bila uvjerljiva protiv druge nositeljice Jekaterine Aleksandrove sa 6:1, 6:3.

Vekić bez borbe stigla do četvrtfinala u Linzu!

Osječanka je inače do četvrtfinala došla s dvije pobjede u kvalifikacijama te jednom u glavnom ždrijebu. S Pliškovom je inače Vekić igrala čak 10 puta te je upisala tri pobjede.

Posljednji meč Hrvatica i Čehinja su odigrale 2024. godine na WTA 1000 turniru u Miamiju gdje je Vekić slavila s 2-1 u setovima.

