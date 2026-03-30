Gledajte na SK: Vekić jaki turnir u SAD-u otvara protiv Hrvatice s australskom putovnicom

Donna Vekić ove godine ispala je iz društva 100 najboljih tenisačica pa tako mora češće igrati kvalifikacije za turnire. Osječanka je tako na WTA 500 turniru u Charlestonu svoj put započela u kvalifikacijama gdje je pobjedama protiv Sachije Vickery i Ekaterine Gorgodze izborila mjesto u glavnom ždrijebu.
Tamo će igrati protiv Ajle Tomljanović, Zagrepčanke koja od 2018. godine predstavlja Australiju. Njih dvije tek su dva puta u svojoj karijeri igrale jedna protiv druge, a u oba navrata slavila je Vekić.
2014. godine je Osječanka s 2-1 slavila u kvalifikacijama za WTA turnir u Wuhanu da bi 2018. godine bila znatno uvjerljivija. Tada je u Istanbulu Vekić izgubila tek tri gema u pobjedi od 6:1, 6:2.
Sada tenisačice dolaze u drugačijem raspoloženju. Tomljanović je u Miamiju namučila Amandu Anisimovu, jednu od najtalentiranijih tenisačica, te se trenutačno nalazi na 75. mjestu WTA ljestvice. S druge strane, Vekić je na 115. mjestu i u lovu je na povratak u TOP 100.
Njihov susret bit će četvrti na centralnom terenu u Charlestonu te neće krenuti prije 18 sati po tamošnjem vremenu, odnosno neće krenuti prije ponoći po hrvatskom vremenu.
Taj susret možete gledati na Sport Klubu 2.
