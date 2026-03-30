Gledajte na SK: Vekić jaki turnir u SAD-u otvara protiv Hrvatice s australskom putovnicom

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver Image

Donna Vekić ove godine ispala je iz društva 100 najboljih tenisačica pa tako mora češće igrati kvalifikacije za turnire. Osječanka je tako na WTA 500 turniru u Charlestonu svoj put započela u kvalifikacijama gdje je pobjedama protiv Sachije Vickery i Ekaterine Gorgodze izborila mjesto u glavnom ždrijebu.

Tamo će igrati protiv Ajle Tomljanović, Zagrepčanke koja od 2018. godine predstavlja Australiju. Njih dvije tek su dva puta u svojoj karijeri igrale jedna protiv druge, a u oba navrata slavila je Vekić.

2014. godine je Osječanka s 2-1 slavila u kvalifikacijama za WTA turnir u Wuhanu da bi 2018. godine bila znatno uvjerljivija. Tada je u Istanbulu Vekić izgubila tek tri gema u pobjedi od 6:1, 6:2.

Sada tenisačice dolaze u drugačijem raspoloženju. Tomljanović je u Miamiju namučila Amandu Anisimovu, jednu od najtalentiranijih tenisačica, te se trenutačno nalazi na 75. mjestu WTA ljestvice. S druge strane, Vekić je na 115. mjestu i u lovu je na povratak u TOP 100.

Njihov susret bit će četvrti na centralnom terenu u Charlestonu te neće krenuti prije 18 sati po tamošnjem vremenu, odnosno neće krenuti prije ponoći po hrvatskom vremenu.

