Gledajte na SK: Rekordnoj Mertens se u finalu Hertogenboscha pridružila Rumunjka

Podijeli :

(Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

U finalu WTA turnira tenisačica u s'Hertogenboschu igrat će Belgijanka Elise Mertens i Rumunjka Elena-Gabriela Ruse.

U prvom polufinalu Mertens je svladala dvostruku pobjednicu ovog turnira Jekaterinu Aleksandrovu sa 2:6, 7:6 (7), 6:4 spasivši pritom čak 11 meč-lopti suparnice.

Ni u drugom polufinalu nije nedostajalo drame. Tamo je Talijanka Elisabeta Cocciaretto povela s 1-0 u setovima da bi u iduća dva Elena Gabriela Ruse došla do preokreta. Drugu dionicu osvojila je sa 6:4 da bi u trećem setu rano došla do breaka. To je čuvala sve do servisa za meč kada je Talijanka imala čak četiri break prilike. S druge strane je Rumunjka imala četiri meč lopte, a ona četvrta se pokazala sretnom. Na kraju se s 2:6, 6:4, 6:3 plasirala u svoje četvrto finale.

Za svoju drugu WTA titulu igrat će u nedjelju protiv Mertens koja traži svoj 10. naslov na Touru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.