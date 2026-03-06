Gledajte na SK od 23: Prižmić u Indian Wellsu lovi drugu najveću pobjedu karijere

Indian Wells zagazio je u drugo kolo pojedinačnih turnira, a to znači da se Splićanin Dino Prižmić vraća na terene u Kaliforniji.
Njegov protivnik u drugom kolu je Francuz Arthur Fils kojemu je odnedavno trener Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač.
Fils je već pod njegovom paskom izborio finale ATP 500 turnira u Dohi, a u prvom kolu bio je sloobodan jer je kao 32. tenisač svijeta među 32 nositelja turnira.
Prižmić bi u slučaju pobjede upisao drugo najveće slavlje karijere. Prvo mjesto drži Jiri Lehečka kojega je Splićanin porazio u Stockholmu 2023. godine dok je Čeh bio 30. tenisač svijeta. Meč Prižmića i Filsa na rasporedu je kao treći na terenu broj pet.
Osim Prižmića, u akciji će ponovno biti Donna Vekić koja s Amerikankom Sloane Stephens igra meč prvog kola parova. Njihove protivnice su Aleksandra Krunić i Anna Danilina, a taj susret igra se na terenu broj šest kao drugi po redu.
U petak će aktivna biti i iskusna Darija Jurak Schreiber. Njena partnerica bit će Giuliana Olmos, a suparnice će im biti Cristina Bucsa i Nicole Melichar-Martinez. Taj meč prethodi Prižmićevom na terenu broj pet.
Prižmićev meč moći ćete gledati na Sport Klubu 2, Vekić će se emitirati na Sport Klubu 5, a Jurak na Sport Klubu 10.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
