Gledajte na SK: Antonia Ružić u borbi za novu Masters pobjedu

111595440896 via Guliver Images

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić u srijedu poslijepodne po hrvatskom vremenu igra meč prvog kola WTA 1000 turnira u Miamiju.

Nakon što je na Indian Wellsu ostvarila jednu od najvećih pobjeda karijere protiv Kineskinje Qinwen Zheng na putu do trećeg kola u kojem je zaustavljena protiv Karoline Muchove, Antonia Ružić u prvom kolu novog 1000 turnira u Miamiju igra protiv Elene Gabriele Ruse iz Rumunjske.

Bit će to njihov drugi međusobni dvoboj nakon što je Ruse slavila 2024. u kvalifikacijama US Opena 6:2, 6:2. Međutim, od tada je Antonia značajno napredovala u igri i rezultatima te je trenutno i bolje rangirana od Ruse (55-73).

Meč je na rasporedu kao prvi na terenu 6 od 16 sati po hrvatskom vremenu, a izravan prijenos možete pratiti na SK2.

Pobjednica će u drugom kolu igrati protiv 15. nositeljice Madison Keys.

Ružić ostaje jedina hrvatska predstavnica u ženskom dijelu turnira nakon ispadanja Petre Marčinko u glavnom turniru te Donne Vekić u kvalifikacijama.

