Fantastična Ružić prvi put ušla u osminu finala Mastersa u Dubaiju

Trenutačno najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u osminu finala WTA 1000 turnira u Dubaiju svladavši u susretu 2. kola Anastaziju Zaharovu sa 6:1, 6:7 (2), 6:1.

U susretu dvije “sretne gubitnice” Ružić je pokazala mnogo bolju igru tijekom najvećeg dijela dvoboja i zasluženo po prvi put u karijeri stigla do 3. kola na nekom WTA 1000 turniru.

Ružić je odlično krenula u susret, povela sa 3:0, napravila još jedan “break” za 5:1 i riješila prvi set u svoju korist sa 6:1.

Drugi je set protekao u boljoj igri Zaharove koja je imala “break” prednosti , Ružić je vratila rezultatsku ravnotežu da bi kod zaostatka 3:4 uz veliku dozu sreće spasila 15-40 pa je o pobjednici tog seta odlučivao “tie-break”. Zaharova je odlično otvorila odlučujuću igru, povela 5:0 i odvela dvoboj u treći set.

Kao i u ponedejljak protiv Raducanu, Ružić je nakon tijesno izgubljenog drugog seta podigla razinu igre u trećem setu. Povela je sa 5:0, a nakon što je Zaharova obranila svoj servis-gem kako bi se maknula s nule, Ružić je sigurno na svom početnom udarcu okončala susret.

Ružić će u 3. kolu igrati protiv pobjednice susreta između prve nositeljice Kazahstanke Jelene Ribakine i Australke Kimberly Birrell.

