Evo kakvo je stanje na WTA listi i kako stoje hrvatske tenisačice

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nastavila je svoj uspon na WTA ljestvici skočivši za još osam mjesta, pa je sada 70. tenisačica svijeta.
Donna Vekić je pala za osam mjesta i trenutačno se nalazi na 79. mjestu.
Petra Marčinko i Petra Martić su nazadovale za po jednu stepenicu i sada drže 125. i 194. mjesto. Jana Fett je ispala iz TOP 200, sada je 202. tenisačica svijeta što je pad za tri mjesta.
Vrh se nije promijenio, vodi Bjeloruskinja Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek i Amerikanke Coco Gauff. Četvrta je Amerikanka Amanda Anisimova, dok se njezina sunarodnjakinja Jessica Pegula plasmanom u finale Wuhana probila sa šestog na peto mjesto, dok je Ruskinja Mira Andreeva sada šesta.
WTA ljestvica (13. listopada):
1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.400 bodova
2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8.768
3. (3) Coco Gauff (SAD) 7.873
4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 5.924
5. (6) Jessica Pegula (SAD) 5.183
6. (5) Mira Andreeva (Rus) 4.643
7. (7) Madison Keys (SAD) 4.449
8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4.331
9. (9) Jelena Rybakina (Kaz) 4.113
10. (11) Ekaterina Aleksandrova (Rus) 3.168
70. (78) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 964
79. (71) DONNA VEKIĆ (HRV) 882
125. (124) PETRA MARČINKO (HRV) 624
194. (193) PETRA MARTIĆ (HRV) 367
202. (199) JANA FETT (HRV) 357…
