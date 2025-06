Emma Raducanu: ‘Naravno da sam pristala biti partnerica Alcarazu’

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx by Guliver by Guliver

Novi format za miješane parove US Openu omogućio je nekoliko zanimljivih kombinacija, a jedna od njih je ona Carlosa Alcaraza i Emme Raducanu. Često Španjolac i Britanka u medijima pričaju jedno o drugom, a sada je to stavljeno na n-tu potenciju.

Raducanu je u razgovoru za BBC Sport otkrila kako je došlo do suradnje.

“Da, pitao me ranije ove godine. Bila sam iznenađena i počašćena i naravno, uzbuđena. Prošla sam kroz sve formalnosti sa svojim trenerom, ali naravno da sam od početka znala da ću pristati.”

Mlada Britanka dotakla se i parodijskih X accounta koji su nju i Alcaraza spajali u ljubavni par.

“Nisam toliko upratila događanja kao vi, ali drago mi je da se internet zabavlja i da pružamo zabavu za sve. Nas dvoje se znamo dugo i počeli smo se bolje upoznavati 2021. godine kad sam imala dobar nastup na Wimbledonu.

On je te godine u prvom kolu pobijedio u pet setova. I onda se dogodio taj US Open gdje je i on imao veliku pobjedu protiv Stefa (Tsitsipas) u trećem kolu. Uvijek sam se trudila pridružiti mu se u sljedećem kolu jer je on igrao dan prije mene. Od tad smo ostali u kontaktku, a on je od tad nastavio s pobjedama i jako mi je drago jer smo mi bili prijatelji prije nego što je itko od nas nešto osvojio”, zaključila je Raducanu kroz smiješak.

Raducanu i Alcaraz će, ako ne bude ozljeda, nastupiti na ovogodišnjem US Openu kao par u jakoj konkurenciji. Među ostalima, natjecat će se Jannik Sinner (Emma Navarro) i Novak Đoković (Olga Danilović).