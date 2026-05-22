Egzodus ruskih tenisačica, 88. na svijetu će predstavljati Španjolsku

Podijeli :

Juergen Hasenkopf via Guliver

Oksana Seljehmetjeva, 88. tenisačica svijeta, od sada će igrati pod španjolskom zastavom. Madridski As odmah je objavio kakvo je pojačanje njihov tenis dobio prelaskom 23-godišnje igračice čiji je najbolji plasman bio 71. mjesto na svijetu.

Seljehmetjeva je sada treći španjolski reket, ujedno i treća tenisačica ove zemlje u prvih 100. Ona sa roditeljima živi u Barceloni već cijelo desetljeće, tako da za nju i nije bio problem dobijanje nove putovnice.

Kada se ovome doda da su u prošloj godini neke od najboljih ruskih tenisačica promijenile državljanstvo – Darija Kasatkina sada igra za Australiju, a Anastasia Potapova za Austriju – onda je jasno da se ovaj trend vjerojatno neće zaustaviti dok traje rat. Do sada je više od deset Ruskinja izabralo druge države da ih predstavljaju na WTA Touru.

Tenisačica rodom iz Kamenke je kao juniorka imala puno uspjeha, dva puta je bila polufinalistica na Grand Slamovima, a osvojila je dvije titule u parovima.

Ona pored svog imena na ždrijebu za Roland Garros nije imala zastavu, kao ni ostale ruske tenisačice, ali bi već od starta pariškog turnira pored nje trebala biti španjolska obilježja.