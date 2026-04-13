Donna Vekič napravila ogroman pomak na WTA listi

Hrvatska tenisačica Donna Vekić napredovala je za čak 37 mjesta na novoj WTA ljestvici zahvaljujući polufinalu turnira u Linzu prošloga tjedna te se sada nalazi na 67. poziciji.

Najbolje rangirana hrvatska igračica i dalje je Antonia Ružić koja je pala za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan i sada je 58.

Pobjednica Linza Mira Andrejeva skočila je za jedno mjesto i sada je deveta.

I dalje je uvjerljivo na vrhu Arina Sabalenka ispred Jelene Ribakine i Coco Gauff.

WTA ljestvica (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (1) Arina Sabalenka 11025

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8108

3. (3) Coco Gauff (SAD) 7278

4. (4) Iga Swiatek (Polj) 7263

5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6243

6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 5995

7. (7) Elina Svitolina (Ukr) 3965

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 3907

9. (10) Mira Andrejeva 3611

10. (9) Victoria Mboko (Kan) 3531

————————————–

58. (57) ANTONIA RUŽIĆ 1046

67. (104) DONNA VEKIĆ 967

80. (77) PETRA MARČINKO 890

226. (225) JANA FETT 308

268. (267) TARA WUERTH 258

421. (423) TENA LUKAS 136

433. (432) LEA BOŠKOVIĆ 131

450. (446) LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ 125