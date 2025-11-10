Donna Vekić je ponovno najbolja hrvatska tenisačica

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver Images

Nakon što je Antonia Ružić pala za pet mjesta, najbolje plasirana hrvatska tenisačica na WTA listi je Donna Vekić, koja se zadržala na 72. mjestu, dok je Ružić sada 75. igračica svijeta.

Petra Marčinko je stepenicu niže u odnosu na prošli tjedan, te je 117. poziciji. Jana Fett i Petra Martić skočile su za po jednu poziciju, i Fett je sada 197., a Martić 211. na svijetu.

Među vodećima nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, drugo mjesto drži Poljakinja Iga Swiatek, dok je treća Amerikanka Coco Gauff.

Kazahstanka Jelena Ribakina, koja je prvi puta u karijeri osvojila WTA Finale, je skočila na peto mjesto.

WTA lista:

1. (1) Arina Sabaljenka (Blr) 10.870 bodova

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 8395

3. (3) Coco Gauff (SAD) 6763

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 6287

5. (6) Jelena Ribakina (Kaz) 5850

6. (5) Jessica Pegula (SAD) 5583

7. (7) Madison Keys (SAD) 4335

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4325

9. (9) Mira Andrejeva (Rus) 4319

10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3375

72. (72) DONNA VEKIĆ (HRV) 935

75. (70) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 914

117.(116) PETRA MARČINKO (HRV) 671

197.(198) JANA FETT (HRV) 369

211.(212) PETRA MARTIĆ (HRV) 348