Donna Vekić izborila osminu finala Wimbledona, igrat će protiv bivše 2. tenisačice svijeta!

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 37.) po drugi put u karijeri igrat će u osmini finala Wimbledona, a za to pravo se izborila pobijedivši u petak u trećem kolu Ukrajinku Dajanu Jastremsku (WTA - 27.) sa 7-6 (4), 6-7 (3), 6-1 u meču koji je počeo na terenu 18, a završio pod krovom terena 1.

Prvih 70 minuta odigrano je na manjem, vanjskom stadionu, gdje je Vekić osvojila prvi set, a nakon gotovo dvosatnog prekida tenisačice su ponovno izašle na teren, ali na drugom najvećem stadionu u All England Clubu, gdje su ga i dovršile nakon ukupno dva sata i 54 minute trajanja.

Bio je ovo sedmi dvoboj ovih suparnica i četvrta uzastopna pobjeda hrvatske tenisačice koja je do 2020. izgubila sva tri meča koja je odigrala protiv danas 24-godišnje Ukrajinke.

Vekić će za plasman u svoje prvo wimbledonsko četvrtfinale igrati protiv Španjolke Paule Badose (WTA – 93.) koja je sa 7-6 (6), 4-6, 6-4 iznenadila 12. tenisačicu svijeta, Ruskinju Dariju Kasatkinu.

Tenisačice su na terenu 18 provele 70 minuta i odigrale set u kojem je bilo mnogo uzbuđenja, preokreta i propuštenih prilika, ali je, na kraju, završio zadovoljavajuće za 28-godišnju hrvatsku tenisačicu, a frustrirajuće za četiri godine mlađu Ukrajinku, 28. nositeljicu na ovogodišnjem wimbledonskom Grand Slam turniru.

Vekić je u prvom gemu propustila dvije prilike za ‘break’, ali je sigurno držala svoje servise, a kad je u sedmom gemu opet došla do ‘break’-lopte, tu je priliku pretvorila u rezultatsku prednost za vodstvo 4-3 koje je potom i potvrdila osvojivši gem na svom početnom udarcu za 5-3.

Kod 5-4 Vekić je servirala za osvajanje prvog seta, ali je darovala Jastremskoj povratak u set. Nakon što je imala 30-0, Donna je izgubila tri poena zaredom, potom spasila ‘break’-loptu, da bi napravila dvostruku pogrešku i promašila bekend za izjednačenje na 5-5.

Jastremska je nanizala tri gema i povela sa 6-5, a onda je imala i tri set-lopte kad je Osječanka servirala za ‘tie-break’. Prvo je Ukrajinka imala 0-30, a do prve set-lopte je došla neobranjivim forhendom za 30-40. No, Vekić ju je natjerala na pogrešku u sljedećem poenu. Novu set-loptu Donna je donirala svojoj suparnici dvostrukom pogreškom i promašenim volejem. No, Jastremska je priliku propustila neiznuđenom pogreškom na bekendu, a isto je ponovila i dva poena poslije, kad je imala i treću set-loptu.

Vekić je ‘tie-break’ izborila nakon što je zabila as i iznudila pogrešku nervozne Ukrajinke. Taj je svoj niz nastavila i u odlučujućem gemu prvog seta u kojem je povela sa 3-0. No, Jastremska se još jednom vratila i smanjila Donninu prednost na 5-4. No, onda je Ukrajinka promašila još jedan bekend, a na prvu set-loptu hrvatske tenisačice promašila težak forhend volej i bijesna napustila teren koji je vrlo brzo prekriven.

Dvoboj je nastavljen nakon gotovo dvosatne stanke, ali je s terena 18, na kojem je originalno bio predviđen rasporedom, prebačen pod krov terena 1. Jastremska je bila prva koja je u drugom setu došla do prednosti, oduzevši servis Vekić u petom gemu, ali je Osječanka odgovorila ‘breakom’ već u sljedećem i izjednačila na 3-3.

Dvaput je najbolja hrvatska tenisačica imala priliku iskoristiti pritisak s kojim je bila suočena Ukrajinka, u desetom i 12. gemu, kad bi gubitak servisa za nju značio i kraj natjecanja na Wimbledonu u pojedinačnoj konkurenciji. U desetom gemu je Vekić imala 15-30, ali je izgubila tri poena zaredom. Pri vodstvu 6-5 Osječanka je došla do meč-lopte. Međutim, pravu priliku nije dobila, jer je Ukrajinka pogodila vrlo precizan prvi servis i natjerala Donnu na pogrešku kod reterna.

Tako je i drugi set otišao do ‘tie-breaka’. Do 2-2 je trajala rezultatska ravnoteža, a onda se Jastremskoj isplatio napadački pristup, jer je nanizala četiri poena i iskoristila drugu od četiri izborene set-lopte.

Poučena ovakvim raspletom, Donna Vekić je odlučila primijeniti taktiku svoje suparnice i napasti kad god joj se za to ukaže prilika. To joj se isplatilo već u prvom gemu odlučujućeg seta, kad je po treći put u meču došla do ‘breaka’. Jastremska je uspjela osvojiti treći gem i smanjiti na 2-1, ali to joj je bilo posljednje što je napravila. Vekić je preciznom napadačkom igrom osvojila sljedeća tri gema i povela sa 5-1.

Uslijedio je najduži gem u meču, koji je trajao više od 11 minuta. Jastremska je u njemu spasila još sedam, a ukupno osam meč-lopti. Teško si je Vekić mogla nešto zamjeriti, jer je Jastremska gotovo svaki put pogodila odličan prvi servis pa je time više puta natjerala Osječanku na pogrešku kod reterna. Konačno, na devetu meč-loptu je Vekić uspjela ući u izmjenu i na kraju natjerati Jastremsku na promašaj forhendom za svoj drugi plasman u osminu finala Wimbledonu, u kojoj je prvi put bila 2018.

Jastremska je tek treći put zaigrala u glavnom ždrijebu, a osmina finala iz 2019. ostao je njen najbolji rezultat na wimbledonskoj travi.