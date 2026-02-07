Britanka izgubila prvi set pa izgubila samo tri gema do kraja meča i osvojila turnir u Ostravi

Britanska tenisačica Katie Boulter osvojila je WTA 250 turnir u Ostravi nakon preokreta i finalnog slavlja protiv Njemice Tamare Korpatsch od 5:7, 6:2, 6:1.
Nakon izgubljenog prvog seta u nastavku finala potpuno je dominirala 29-godišnja Britanka. Izgubila je samo tri gema u preostale dvije dionice za četvrtu WTA titulu u karijeri.
Godinu dana starija Korpatsch ostala je na jednom trofeju s WTA razine.
