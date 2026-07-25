Bondar prva finalistica WTA turnira u Hamburgu

Mađarica Anna Bondar prva je finalistica WTA turnira tenisačica u Hamburgu, ona je nakon tri sata i 17 minuta borbe u polufinalu nadigrala Armenku Elinu Avanesjan sa 7-6 (3), 4-6, 7-6 (2).
Za 29-godišnju Bondar ovo je drugi plasman u finale na WTA Touru u karijeri, a i prvi je igrala u Hamburgu i to prošle godine kada je izgubila od Francuskinje Lois Boisson.
Suparnica Bondar u finalu bit će bolja iz ogleda Njemice Tamare Korpatsch, koja je upravo iz Hamburga, te Egipćanke Mayar Sherif.
POLUFINALE:
Anna Bondar (Mađ/4) – Elina Avanesjan (Arm) 7-6 (3), 4-6, 7-6 (2)
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