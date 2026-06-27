Bivša prva tenisačica svijeta predala meč nakon 45 minuta, Čehinja osvojila titulu u Bad Homburgu

Češka tenisačica Karolina Muchova osvojila je u subotu naslov na teniskom WTA turniru u Bad Homburgu nakon što je Japanka Naomi osaka predala finalni meč.

Osaka (WTA-15.) pozvala je trenera kada je gubila 3:0 na početku susreta nakon što je dva puta izgubila servis. Četverostruka Grand Slam prvakinja i bivša prva tenisačica svijeta primila je tretman desnog gležnja i nastavila igrati, ali je na kraju odustala na početku drugog seta.

S 29 godina, Muchova osvaja svoj treći WTA naslov, nakon pobjeda u Seulu (rujan 2019.) i Dohi (WTA 1000, početak veljače ove sezone). Ovom pobjedom vraća se među 10 najboljih na svijetu i u ponedjeljak će biti 9. mjesto na WTA ljestvici.

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