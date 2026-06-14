Bez finala u Hertogenboschu, titula u rukama 484. na WTA listi!

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Marcel van Plateringen via Guliver

Amerikanka Robin Montgomery pobjednica je WTA 250 teniskog turnira na travi u nizozemskom Rosmalenu.

Amerikanka nije morala igrati finale, jer se Čehinja Barbora Krejčikova zbog bolesti povukla prije početka. Ovo je prvi naslov u karijeri za 21-godišnju Amerikanku.

Montgomery, tek 484. igračica svijeta, u posljednjih godinu dana imala je puno problema s ozljedama, zbog čega je ispala iz prvih 100 na WTA ljestvici.Na ažuriranoj ljestvici u ponedjeljak znatno će se popeti i sletjeti na rub 200 najboljih igračica.

Krejčikova, koja je također imala puno problema s ozljedama posljednjih godina, ostala je bez šanse za deveti naslov u karijeri nakon što je 14. put stigla do finala.

Bivša pobjednica Roland Garrosa (2021.) i Wimbledona (2024.) u ponedjeljak će biti na 38. ili 39. mjestu, ovisno o nastupu Hrvatice Donne Vekić u finalu Queen’s turnira.