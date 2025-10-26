Belinda Benčić deklasirala Čehinju i osvojila Tokio

Švicarska tenisačica Belinda Benčić je u finalu pobijedila češku šestu nositeljicu Lindu Noskovu 6:2, 6:3 i osvojila naslov na Pan Pacific Openu u Tokiju.

Švicarka, 13. igračica svijeta, je tako izbrisala gorke uspomene na poraz u tri seta od Agnieszke Radwanske u finalu istog turnira prije 10 godina.

Pobjeda je Benčić donijela njezin 10. WTA naslov ukupno i drugi ove godine nakon što je u veljači osvojila krunu u Abu Dhabiju, vrativši je ponovno u krug pobjednica nakon što je zbog porodiljne pauze 2023. u jednom trenutku pala izvan prvih 1000.

POVEZANO Ajduković preokretom slavio protiv nekadašnjeg 31. tenisača svijeta i izborio polufinale u Kini

Benčić obožava Tokio jer je tu osvojila zlatnu medalju s Olimpijskih igara.

“Posljednji put sam ovdje pobijedila na Olimpijskim igrama u Tokiju kada je stadion bio prazan – tako da je atmosfera bila potpuno drugačija, ali bilo je sjajno”, rekla je, misleći na Ljetne olimpijske igre 2021. održane tijekom pandemije COVID-19.

“Volim igrati u Japanu, tako da sam jako sretna što sam konačno osvojila ovaj turnir.“

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.