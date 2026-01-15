Antonia Ružić ostvarila uspjeh i renking karijere

Antonia Ružić (22) prvi je put u karijeri izborila plasman u polufinale jednog WTA turnira. Mlada hrvatska tenisačica u četvrtfinalu turnira u australskom Hobartu uvjerljivo je svladala Srpkinju Olgu Danilović (WTA – 68.) rezultatom 6:3, 6:3.

Iako je Ružić u oba seta po jednom izgubila svoj servis, protivnički je oduzimala čak pet puta, što se pokazalo više nego dovoljnim za sigurnu pobjedu i najveći uspjeh dosadašnje karijere.

Ulaskom u polufinale Ružić je osigurala i najbolji renking karijere. Prema live poretku, napredovat će sa 71. na 64. mjesto WTA ljestvice te tako postati najbolje rangirana hrvatska tenisačica, s obzirom na to da Donna Vekić trenutačno pada sa 70. na 72. poziciju.

U borbi za finale Ružić će igrati protiv Talijanke Elisabette Cocciaretto, 80. tenisačice svijeta