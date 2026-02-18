Antonia Ružić do rezultata karijere u Dubaiju!

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju nakon što joj je prva nositeljica, Kazahstanka Jelena Ribakina predala meč 3. kola početkom trećeg seta kod vodstva Ružić 5:7, 6:4, 1:0.

Nakon što je izgubila gem na svom početnom udarcu u prvom gemu treće dionice Ribakina je pozvala medicinsku ekipu, objasnila kako osjeća slabost te je nakon kraćih konzultacija odlučila predati dvoboj.

Do tog je trenutka Ružić igrala vrlo ravnopravan dvoboj s osvajačicom ovogodišnjeg Australian Opena. U prvom je setu naša najbolja igračica dva puta imala “break” prednosti, ali Ribakina se odličnim reternima vraćala u rezultatsku ravnotežu. Kod rezultata 4:4 Ružić je propustila četiri prilike za novi “break” koje nije iskoristila, da bi kod zaostatka 5:6 vrlo loše odservirala u gemu za ostanak u pvom setu te ga izgubila bez osvojenog poena.

Drugi je set protekao s mnogo manje preokreta, Ružić je jedini “break” napravila za prednost 2:1, a onda mirno držala svoj servis.

Kada je Ružić stigla do prednosti i u trećem setu Ribakina je odlučila predati susret.

Ružić će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice susreta između Švicarke Belinde Benčič i Ukrajinke Eline Svitoline.

