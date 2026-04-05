Američka tenisačica obranila naslov u Charlestonu

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver Image

Amerikanka Jessica Pegula (WTA - 5.) drugu godinu zaredom osvojila je pobjednički trofej na WTA 500 turniru na zemljanoj podlozi u Charlestonu, gradu u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini, a u finalu je lakoćom nadigrala Ukrajinku Juliju Starodubcevu (WTA - 89.) sa 6:2, 6:2.

Bilo je to prvo finale u karijeri za 26-godišnju ukrajinsku tenisačicu, a 22. za 32-godišnju Amerikanku koja je osvojila svoj drugi naslov u ovoj godini i ukupno 11. u karijeri.

Pegula će ostati na petom mjestu WTA ljestvice, a Starodubceva će u ponedjeljak skočiti na 53. mjesto, što je njen najbolji renking u karijeri.