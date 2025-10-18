Alexandrova izborila finale u Kini: Igrat će protiv Rybakine

Podijeli :

Guliver Image

Ruskinja Ekaterina Aleksandrova pridružila su e finalu teniskog WTA turnira u Ningboa Kazahstanki Eleni Ribakini nakon što je u subotnjem polufinalu pobijedila sunarodnjakinju Dianu Šnajder sa 6-3, 6-4.

U prvom polufinalnom susretu Elena Ribakina je svladala Talijanku Jasmine Paolini sa 6-3, 6-2, čime se približila plasmanu na WTA završnicu. Kazahstanka sutra u finalu lovi svoj deseti naslov u karijeri, a Aleksandrova tek drugi.

Ako sutra u finalu Ribakina pobijedi Aleksandrovu, približila bi se u utrci za završnicu Paolini i Mirri Andrejevoj. Tri igračice bi sada bile razdvojene samo nekoliko bodova.

Nastup na WTA završnici, koja se održava od 1. do 8. studenog u Rijadu u Saudijskoj Arabiji osigurale su Arina Sabaljenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.

