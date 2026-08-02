22-godišnja Dubrovkinja u Rumunjskoj osvojila titulu karijere i došla nadomak TOP 100

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U nedjelju popodne hrvatska tenisačica Lucija Ćirić Bagarić igrala je svoje najveće finale karijere, Challenger iz serije 125, te je s Angelicom Moratelli tražila titulu u Targu Muresu. Protivnice su im bile druge nositeljice Yvonne Cavalle-Reimers i Lara Salden, a njih su na kraju porazile s 2-1 u setovima (6:3, 1:6, 11:9).

U prvom setu je hrvatsko-talijanska kombinacija zaostajala s 3:1 da bi na kraju s pet uzastopnih gemova stigle do prvog seta sa 6:3. Taj niz je mogao doći i do šest da su Ćirić Bagarić i Moratelli iskoristile jednu od tri vezane break lopte za 1:0 u drugom setu. Međutim, to se nije dogodilo te su u drugoj dionici uspjele osvojiti tek jedan gem pa su Španjolka i i Belgijanka sa 6:1 odvele meč u super tie-break.

Tamo je veliku prednost od 7:4 imala belgijsko-španjolska kombinacija da bi na kraju ipak Ćirić Bagarić i Moratelli preokrenule to u svoju korist. Kod 9:8 nisu realizirale meč loptu, ali zato jesu kod 10:9 te su tako došle do titule na jakom Challengeru u Rumunjskoj.

22-godišnjoj Dubrovkinji ovo je već 14. titula karijera, a ujedno i najveća. Ovim slavljem je najbolja hrvatska tenisačica u parovima skočila sve do 118. pozicije na WTA ljestvici parova.