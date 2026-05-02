22-godišnja Dubrovkinja u Njemačkoj izborila već 26. finale karijere

U subotu popodne je na ITF W100 turniru u njemačkom Wiesbadenu hrvatska tenisačica Lucija Ćirić-Bagarić izborila finale u konkurenciji parova. Sa Slovenkom Nikom Radišić upisala je uvjerljivu pobjedu protiv Oane Gavrile i Adrienne Nagy.

Drugim nositeljicama bila je to druga pobjeda na ovom turniru nakon što su u prvom kolu bile slobodne. U četvrtfinalu su s 2-1 u setovima bile bolje od hrvatske tenisačice Mariane Dražić koja je igrala u paru s Anastasijom Gasonovom.

U finalu ih ipak čeka najteži zadatak jer će igrati protiv prvih nositeljica. Njihove protivnice bit će Lucie Havličkova i Anna Siskova.

To finale će Luciji Ćirić-Bagarić biti već 26. u karijeri iako ima samo 22 godine. U pojedinačnoj konkurenciji odigrala ih je 15 te je osvojila njih devet dok je u parovima dosad odigrala 10 finala uz “samo” dva naslova.

Ovo će joj ujedno biti i prilika za titulu karijere jer joj je dosad najveći naslov bio na W35 razini dok je ovo ipak W100 razina. Najveće finale bilo joj je na W75 razini 2024. godine kada je u finalu singla izgubila od Nizozemke Anouk Koevermans.